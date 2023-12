Italia, l'augurio di Spalletti: "Ecco cosa ho chiesto a Babbo Natale" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2024 sarà un anno importante per la Nazionale italiana, impegnata nell'Europeo in Germania. Il ct Luciano Spalletti con il suo staffa sta già preparando le partite del girone che vedranno gli azzurri opposti a Spagna, Croazia e Albania. Nel frattempo il tecnico ha fatto gli auguri di Natale a tutti i tifosi su Instagram: "Quest’anno ho chiesto a Babbo Natale la vostra felicità e il vostro tifo per la Nazionale! Tanti auguri di buon Natale a tutti voi".