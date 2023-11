Italia, l'ex medico Castellacci segue Sarri: "C'è un problema serio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Spesso e volentieri Sarri ha evidenziato il problema dei troppi impegni a cui sono sottoposti i calciatori. Una tendenza che ha portato inevitabilmente a ridurre il lavoro sul campo e, soprattutto, ad aumentare notevolmente il rischio infortuni. In questi termini si è espresso ai microfoni di Secolo XIX anche l'ex medico della Nazionale Italiana, Enrico Castellacci. Quest'ultimo ha spiegato come il giocare troppe partite porti inevitabilmente a un sovraccarico. Il problema, spiega, sarebbe già stato denunciato alla Figc, nella speranza che qualcosa possa cambiare. "Si tratta di un problema serio!", rivela ai microfoni del quotidiano, prima di specificare che raramente comporta infortuni gravi, ma che allo stesso tempo spesso ha costretto i giocatori a fermarsi per problemi muscolari di primo o secondo grado.