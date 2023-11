Italia, l'Ucraina si blinda e non dà riferimenti a Spalletti: cos'è successo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L'Ucraina vince e convince in amichevole, in attesa della sfida che conta contro l'Italia in programma lunedì sera alle 20.45. La selezione di Sergiy Rebrov ha battuto i polacchi del Lechia Danzica per 2-0 grazie alle reti di Pikhalyonok e Nazaryna. Ciò che sorprende, la scelta di giocare la partita a porte chiuse per volontà del commissario tecnico che ha voluto nascondere a Luciano Spalletti l'idea di gioco per la sfida di Leverkusen.