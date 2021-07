Italia, la festa non si ferma sul pullman: Immobile tra i più scatenati - FT&VD

Sarri vuole un difensore per rinforzare il reparto arretrato e avrebbe chiesto il calciatore allenato ai tempi di Empoli e...

ULTIME DA FORMELLO AURONZO GIORNO 1 - LAZIO, LE 4 AMICHEVOLI NEL CADORE: IL PROGRAMMA UFFICIALE La Lazio si è imbarcata meno di un'ora fa sul veivolo che la condurrà a Venezia e da lì, in pullman, ad Auronzo di Cadore. Il giorno 1 del ritiro è così scandito dai preparativi. Un paese che per l'ennesimo anno si prepara ad... La Lazio si è imbarcata meno di un'ora fa sul veivolo che la condurrà a Venezia e da lì, in pullman, ad Auronzo di Cadore. Il giorno 1 del ritiro è così scandito dai preparativi. Un paese che per l'ennesimo anno si prepara ad... WEBTV AURONZO GIORNO 1 - LAZIO, IL VIDEO DEL PRIMO ALLENAMENTO DI SARRI AURONZO - Termina la prima giornata di lavoro per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Lavoro in palestra, tanta corsa, tantissimo pallone e partitella finale. Inizia così l'era Sarri nel ritiro biancoceleste in Veneto. Riviviamo insieme la seduta pomeridiana con il... AURONZO - Termina la prima giornata di lavoro per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Lavoro in palestra, tanta corsa, tantissimo pallone e partitella finale. Inizia così l'era Sarri nel ritiro biancoceleste in Veneto. Riviviamo insieme la seduta pomeridiana con il... VOCI DI MERCATO UDINESE, CERCASI GIOCATORI DI ESPERIENZA: INTERESSE PER LULIC E PAROLO Marco Parolo e Senad Lulic, due senatori che hanno consluso la loro lunga esperienza in biancoceleste. Il primo ha indossato con onore e professionalità l'aquila sul petto per 13 lunghi anni, il secondo ha scritto per sempre il suo nome nella storia segnando... Marco Parolo e Senad Lulic, due senatori che hanno consluso la loro lunga esperienza in biancoceleste. Il primo ha indossato con onore e professionalità l'aquila sul petto per 13 lunghi anni, il secondo ha scritto per sempre il suo nome nella storia segnando...