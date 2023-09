Italia, la mancata qualificazione agli Europei non è un inedito: l'ultima volta...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il momento è piuttosto delicato in casa Italia e il rischio di non prendere parte al prossimo Europeo in Germania e di non poter difendere il titolo conquistato nel 2021 non è poi così remoto. Serve assolutamente una vittoria contro l'Ucraina per poter tornare a sperare. In realtà comunque varie volte nel corso della loro storia gli azzurri hanno mancato l'appuntamento con la manifestazione continentale. Se per il Mondiale prima dei due flop consecutivi del 2018 e del 2022 l'unica volta risaliva al 1958, per l'Europeo il discorso è diverso. Sono ben 6 le mancate partecipazioni. La prima nel 1960 a cui fece seguito quella del 1964. Nel 1968 invece arrivò il trionfo al debutto e poi altre due estromissioni nel 1972 e nel 1976. Stessa sorte nel 1984, mentre l'ultima volta in cui l'Italia è stata assente risale al 1992. Insomma l'auspicio è che non arrivi la settima e che la storia non si ripeta visto che nel 1972 da campioni in carica non abbiamo staccato il pass.