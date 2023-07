Italia | La Top 11 di Caressa dal 2000 ad oggi: due ex Lazio finiscono in panchina

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fabio Caressa sta spopolando sui social. Il telecronista di Sky Sport è sbarcato su Instagram, TikTok e Youtube pubblicando video sul calcio che scatenano l'opinione pubblica. L'ultimo, online da pochi minuti, riguarda la top 11 della Nazionale italiana dal 2000 ad oggi. Nel classico 4-3-3 (schieramento scelto di default), allenato per l'occasione da Marcello Lippi, Caressa ha scelto di mettere: Buffon tra i pali; nel reparto arretrato Zambrotta, Cannavaro, Chiellini e Maldini; a centrocampo Gattuso, Pirlo e De Rossi; in attacco Baggio, Totti e Del Piero.

Esclusioni top

Tra gli esclusi, relegati alla panchina virtuale, ci sono due ex giocatori della Lazio che hanno dimostrato negli anni di essere giocatori di livello come Vieri e Nesta.

Christian Vieri

Su Bobo il giornalista ha detto: "Avrei voluto inserire Christian Vieri. Per chi non lo avesse visto giocare, ce ne sono stati pochissimi di attaccanti come lui, soprattutto in Italia, ma direi nel mondo. Era un attaccante in gradi di fare reparto da solo. Potevi avere una squadra votata alla difesa e poi Christian Vieri davanti. Faceva tutto: giocava con la squadra, dal suo arrivo in Italia nelle giovanili del Prato è migliorato tecnicamente in una maniera incredibile. Mi ricordo che lo vedevo in Serie B nei primi anni e mi piaceva tantissimo. Poi l'ho apprezzato nel corso di tutta la sua carriera. Una persona che è anche in grado di scherzare su quello che faceva, gli piace farsi vedere leggero, ma lui era serissimo. Sfortunatissimo perché nel 2006 non arrivò ai Mondiali per un infortunio e sarebbe stato una spinta ulteriore per quella squadra. È stato amati da tutti gli allenatori con cui ha giocato, all'Inter ha superato i 100 gol fatti... un attaccante strepitoso! Ricordo ancora un gol che fece al Parma in uno dei primi posticipi che facevo: stop, girata al volo di sinistro sotto gli incroci. Mi vennero i brividi".

Alessandro Nesta

Arrivato il turno dello storico capitano biancoceleste, simbolo dell'era Cragnotti, lo ha elogiato dicendo: "È il difensore più elegante che abbia visto giocare. Nesta aveva una classe innata, formidabile. Era così deciso negli interventi che non doveva ricorrere nemmeno al fallo, come lui ce ne sono stati pochissimi. Usciva palla al piede e per questo secondo me indimenticabile".