Italia, la vittoria rilancia gli azzurri, ma il ritorno in Ucraina potrebbe essere uno spareggio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l'Italia contro l'Ucraina a San Siro. Gli azzurri guidati da Spalletti adesso possono guardare con un certo ottimismo il percorso verso la qualificazione ad Euro 2024. Attualmente la classifica del girone C vede Immobile e compagni a quota 7 in compagnia di Ucraina e Macedonia del Nord, ma con una partita in meno, ovvero quella contro l'Inghilterra. Con Malta ormai quasi fuori dai giochi gli avversari più temibili sono sicuramente gli ucraini, che hanno mostrato di avere una discreta organizzazione.

Possibili combinazioni

Se l'Italia e l'Ucraina dovessero vincere i loro rispettivi impegni contro contro Macedonia e Malta si ritroverebbero appaiate in classifica. La nostra Nazionale avrebbe comunque il jolly del match contro l'Inghilterra, ma con una sconfitta con più di un gol di scarto nella sfida di ritorno contro l'Ucraina l'Italia scivolerebbe a prescindere al terzo posto e dovrebbe passare per gli scomodi e pericolosi play off che negli ultimi anni si sono rivelati piuttosto nefasti. Qualora invece l'Ucraina dovesse steccare almeno uno dei prossimi due impegni prima della partita con l'Italia del 20 novembre lo scenario potrebbe cambiare in maniera piuttosto considerevole.