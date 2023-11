Italia - Macedonia, cinque giocatori in tribuna: ecco i nomi

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È il giorno di Italia - Macedonia. Si tratta del primo appuntamento da non sbagliare per la squadra di Luciano Spalletti in questa sosta di novembre. Gli azzurri si giocano la qualificazione al prossimo Europeo, vincere è fondamentale per affrontare l'Ucraina lunedì. Per la sfida di questa sera, il tecnico ex Napoli ha lasciato fuori ben quattro giocatori, più uno obbligato perché squalificato. Non saranno quindi disponibili Andrea Colpani, Guglielmo Vicario, Cristiano Biraghi, Moise Kean e Giovanni Di Lorenzo, espulso nell'ultimo match contro l'Inghilterra.