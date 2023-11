Italia-Macedonia del Nord, buona risposta dei tifosi: il dato sui tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì l'Italia affronterà la Macedonia del Nord, il calcio d'inizio all'Olimpico è fissato alle 20:45. In palio ci sono tre punti importantissimi per la qualificazione al prossimo Europeo e per l'occasione, gli azzurri, avranno bisogno del massimo supporto da parte del proprio pubblico. I tifosi hanno risposto presente e, nelle ultime ore, sono stati venduti circa quarantamila biglietti. Considerando la capienza massima dell'impianto per la gara, 60mila posti, è un buon numero che potrebbe variare nei prossimi giorni.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE