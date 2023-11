Italia - Macedonia del Nord, i tifosi rispondono presente: il dato sui tagliandi venduti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poco più di 48 ore al match tra Italia e Macedonia del Nord in programma venerdì 17 novembre alle 20.45 allo stadio Olimpico che per l'occasione sarà tutto azzurro. Sono infatti 47mila i biglietti venduti ad oggi con ancora 13mila tagliandi a disposizione per un eventuale sold out.

Sul sito della Figc si legge inoltre che: "Per l'occasione oltre 3.000 bambini e bambine delle società locali che svolgono attività con il Settore Giovanile e Scolastico sono stati invitati allo stadio, insieme ai loro tecnici e dirigenti, con l’obiettivo di promuovere, con il supporto dello staff SGS, un’educazione al tifo corretto e ai comportamenti virtuosi per sostenere la propria squadra e non tifare contro gli avversari e l’arbitro".