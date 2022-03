Italia - Macedonia del Nord, polverizzati i biglietti: Barbera tutto esaurito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Italia - Macedonia del Nord si giocherà in un Renzo Barbera esaurito. Palermo ha risposto alla grande al richiamo della Nazionale e oggi sono stati polverizzati gli ultimi 5 mila biglietti disponibili. Il comunicato della Figc: "Sarà gremito il Renzo Barbera giovedì sera, quando la Nazionale di Roberto Mancini affronterà la Macedonia del Nord nei play off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022. Gli ultimi 5.000 biglietti, messi in vendita oggi a mezzogiorno dopo la deroga che ha consentito di aumentare la capienza dello stadio dal 75 al 100%, sono infatti andati esauriti in poche ore, complici i prezzi popolari (dai 10 euro per le Curve ai 60 euro per la Tribuna Centrale) e le diverse promozioni per famiglie, donne, giovani e Over 65. Lo stesso copione visto in occasione della vendita dei primi 26.000 tagliandi, una vera e propria caccia al biglietto che conferma l’entusiasmo della città di Palermo nei confronti della Nazionale. E mai come stavolta gli Azzurri avranno bisogno di tutto il calore del pubblico per battere la selezione macedone e continuare il loro cammino verso Qatar 2022".