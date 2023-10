Italia-Malta, dove vedere la partita in Tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Settimana importante per la Nazionale che sabato alle 20:45 dovrà affrontare Malta al San Nicola di Bari. Una gara importantissima per gli azzurri, in palio ci sono punti preziosi per la qualificazione al prossimo Europeo. Vincere è la parola d'ordine, strappare i tre punti ai ragazzi di Marcolini consentirebbe alla squadra di Spalletti di consolidare il secondo posto nel Girone C in vista della sfida contro l'Inghilterra a Wembley. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 oppure potrà essere seguita in streaming su Rai Play.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE