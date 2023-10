Italia-Malta, quasi sold out il San Nicola di Bari: il dato sui tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Campionato in pausa, è il momento di pensare alla Nazionale. Gli azzurri scenderanno in campo sabato 14 ottobre per affrontare Malta, la sfida è valida per la qualificazione al prossimo Europeo. In palio ci sono punti molto importanti. Spalletti e i suoi ragazzi potranno contare sul supporto dei propri tifosi che, per l'occasione, saranno tantissimi. Il San Nicola di Bari, come riporta Sportface, è verso il sold out: cinquantatremila sono i biglietti messi in vendita, finora ne sono stati acquistati quarantatremila.

