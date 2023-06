Italia, Mancini corre ai ripari: un titolare salterà la Spagna

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Domani sera, in Olanda, la Nazionale Italiana del c.t. Roberto Mancini sarà impegnata contro la Spagna nella partita valevole per le semifinali di Nations League. In vista di questa sfida, però, il tecnico azzurro dovrà fare a meno di un titolare: Alessandro Bastoni. Il centrale di proprietà dell'Inter ha saltato l'allenamento di oggi a Coverciano per febbre. Nulla di grave per lui, tornerà a disposizione di Mancini una volta guarito, al suo posto in vista di domani si scalda uno tra Toloi e Bonucci.