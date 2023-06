Italia, Mancini: "La Spagna ha meritato. Ho levato Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Spagna sferra il pass all’Italia della finale di Nations League che si giocherà contro la Croazia. Decisivo il gol di Joselu che decide la partita per 2-1, con il gol di Immobile che serve a poco, se non a tenere in salvo gli azzurri fino all’88. Al termine della semifinale è intervenuto ai microfoni della Rai Roberto Mancini: “Hanno meritato di vincere, abbiamo impostato la partita in maniera diversa ma siamo riusciti a fare poco nel secondo tempo. Cambio di Immobile? Pensavamo che Chiesa potesse dare più profondità senza dare riferimenti. I ragazzi hanno dato tutto. Rammarico? Poche cose, il fatto di aver fatto una partita diversa dal solito non è la nostra qualità. Dobbiamo cercare di far bene domenica".