Italia, Mancini scarta (ancora) Romagnoli: la delusione dei tifosi della Lazio

Il campionato si è concluso e per la Lazio è stata una grande stagione. Tra record individuali e di squadra, il gruppo di Sarri si è distinto e non poco nel corso della stagione. I numeri hanno parlato chiaro, la difesa biancoceleste, seconda migliore dell'annata, è stata l’incubo delle avversarie e da punto debole, si è rivelata essere la vera forza della squadra. Tutti presupposti che hanno portato a pensare a una convocazione, quasi scontata, per Casale e Romagnoli. Mancini però ha deluso ogni aspettativa, nessuno dei due è rientrato nella lista dei prescelti in occasione del pre ritiro in Sardegna scatenando l’indignazione dei tifosi della Lazio. Il ct ha avuto un’altra occasione per stupire, ma l’ha mancata. La rinuncia a Bastoni, comunicata poco fa, aveva riacceso la speranza per i supporter di poter vedere oltre a Ciro Immobile, un altro beniamino in azzurro. Il tredici biancoceleste sarebbe stato il candidato ideale essendo un centrale mancino, ma niente da fare. Questa volta, contrariamente a quanto accaduto nel gennaio del 2022 in occasione di uno stage a Coverciano, il commissario tecnico ha preferito all’ex Milan Buongiorno del Torino.

