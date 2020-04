Italia, Mancini: "Torneremo presto a giocare insieme, campioni e bambini"

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Il commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini manda un abbraccio virtuale allo sport di tutti e per tutti e ai suoi protagonisti, i collaboratori sportivi, allenatori, istruttori e personale delle società dilettantistiche. Con una clip inviata al sito di 'Sport e salute', nei giorni della raccolta di domande per il bonus di 600 euro, il ct azzurro ringrazia chi "tiene vivo il legame con gli atleti grandi e piccoli in questa fase di chiusura del Paese a causa del Coronavirus. Torneremo a giocare insieme, campioni e bambini, professionisti e dilettanti", è il messaggio del commissario tecnico. (ANSA).