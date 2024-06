Italia, Mandorlini orgoglioso di Zaccagni: "Meglio di così non poteva fare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si parla d'altro che di Mattia Zaccagni. Il suo gol nel finale contro la Croazia ha salvato l'Italia, permettendogli di passare il girone B di Euro2024 e di arrivare agli ottavi di finale. Ai microfoni di tag24.it ne ha parlato il suo ex allenatore ai tempi del Verona Andrea Mandorlini, che l'ha fatto esordire in Serie A. Ecco le sue parole sull'esterno della Lazio: “Sono davvero molto contento per Mattia. Avevo letto che la sua convocazione fosse in dubbio e mi dispiaceva davvero. Lui si è fatto trovare pronto e credo che questo sia il principio da cui vuole partire Spalletti. Nel momento più importante ha risposto presente e credo che meglio di così davvero non poteva fare. Sono molto orgoglioso di lui. Non mi sorprende che vesta la maglia dell'Italia, perché lui è uno che ha fatto davvero molto bene in questi anni. Per arrivare in Nazionale c’è comunque molta concorrenza e anche se è stato chiamato soltanto alla fine per la spedizione dei 26 convocati, è riuscito a farsi trovare pronto e questa è l’unica cosa che conta”.