Italia, i Mondiali da casa e poi? Gli appuntamenti degli Azzurri
Per la terza volta consecutiva l’Italia sarà costretta ad assistere da casa a una nuova edizione dei Mondiali. Nonostante tutto, il mese di giugno sarà comunque importante per gli Azzurri. Il 22 verrà eletto infati il nuovo presidente della FIGC, che poi dovrà scegliere il nuovo CT (Mancini, se dovesse essere eletto Malagò).
A fine settembre l’Italia tornerà poi in campo. L’appuntamento è per il 21 del mese, quando a Coverciano gli Azzurri si raduneranno per le quattro partite in due settimane che indirizzeranno il nuovo girone di Nations League con Francia, Belgio e Turchia (25 settembre Italia-Belgio, 28 settembre Turchia-Italia, 2 ottobre Francia-Italia, 5 ottobre Italia-Turchia). Le ultime due sono in programma invece nella sosta di novembre (12 novembre Italia-Francia, 15 novembre Belgio-Italia). Le prime due classificate andranno ai quarti, la terza ai playout e la quarta retrocederà, salvo altri aggiustamenti che già sono nell’aria.
Il 6 dicembre poi a Belfast verrà sorteggiato il gruppo delle qualificazioni a Euro 2028: si qualificheranno le prime dei dodici gruppi più le otto migliori seconde. L’Italia ha confermato intanto il 12esimo posto nel ranking FIFA grazie alle due amichevoli di giugno, ma il Mondiale farà inevitabilmente scendere gli Azzurri.