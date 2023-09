Italia, Nestorovski su Immobile: "La Nazionale non è come il club"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Italia di Luciano Saplletti esordirà in casa della Macedonia del Nord, ironia della sorte la squadra che eliminò dal Mondiale la nazionale di Roberto Mancini. Ilija Nestorovski, attaccante dell'Ascoli e della squadra macedone, ha parlato a TvPlay delle punte azzurre con riferimento a Ciro Immobile: "Non so cosa voglia Spalletti e come stiano gli attaccanti. Li vede sempre e conosce bene Raspadori, farà giocare i giocatori che conoscono meglio le sue idee. Ma in Italia ci sono grandi attaccanti. Vedo che criticano tanto Immobile. Non è facile giocare in Nazionale, non è come il club. Non hai gli stessi automatismi, è difficile capire tutto in 5 giorni".