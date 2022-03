Italia, oggi il ritrovo a Coverciano: martedì il match contro la Turchia

TUTTOmercatoWEB.com

Oltre al danno anche la beffa. L'Italia di Roberto Mancini è stata eliminata per mano della Macedonia del Nord ma adesso gli azzurri non potranno tornare a casa e leccarsi le ferite, anzi martedì dovranno scendere in campo contro la Turchia. Le due sconfitte si sfideranno nella gara in programma alle 20.45 a Konya in un match che non ha ovviamente nessuna rilevanza se non quella del ranking. Nel pomeriggio di oggi quindi la squadra si ritroverà a Coverciano per una seduta di allenamento e per la preparazione della sfida.