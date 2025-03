Italia, parla Casadei: "Torino la squadra che volevo. Vanoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

C'è anche Cesare Casadei tra i convocati del ct dell'Italia Spalletti per il doppio appuntamento della Nazionale contro la Germania in Nations League. Il nuovo acquisto del Torino, seguito a gennaio anche dalla Lazio, intervenuto in conferenza stampa è tornato anche sulla scelta di approdare a gennaio in granata: "Il Torino era quello che cercavo, una squadra dove potessi giocare il più possibile e ritrovare la continuità che mi mancava. Mister Vanoli mi sta dando tanto in questi primi mesi, migliorandomi molto a livello tecnico e tattico".

Sulla Nazionale invece: "È sempre un piacere ricevere complimenti dal Ct ed essere convocato è motivo di orgoglio. Questi due anni in Inghilterra mi hanno dato tanto, ne sono uscito più forte come persona e come calciatore, ma non è una cosa uguale per tutti".