Italia, Petrachi: “Zaccagni e Immobile? Vorrei ricordare a Mancini che…”

Continua a tenere banco la questione Retegui e degli oriundi in Nazionale. Ma non solo, al centro delle discussioni ci sono, come conseguenza, anche le scelte di Mancini. In merito si è espresso l’ex ds di Roma e Torino, Gianluca Petrachi. Queste le considerazioni ai microfoni di TMW: “Non ho nulla contro gli oriundi. Certamente però il senso di appartenenza deve essere il sale della nostra Nazionale. Qualcuno poteva avere qualche possibilità. Se mi si dice che Mancini ha pochi giocatori che possono interpretare il ruolo penso invece che si poteva dare una chance a qualcuno”.

ZACCAGNI - “Belotti rimane un attaccante italiano e di valore, anche sta giocando poco. Così come Scamacca, anche se è stato infortunato è buon giocatore. E poi Zaniolo è un giocatore che alla nostra Nazionale farebbe comodo. E c’è anche Zaccagni: ha fatto nove gol e cinque assist, se non c’è Chiesa non può non essere convocato. Capisco che la gestione possa essere complicata, ma è li che serve la capacità dell’allenatore. Vorrei comunque ricordare una cosa…Conte ha giocato con Pellé che non era certo il Ciro Immobile della situazione, ossia il capocannoniere in campionato. Ma con la fiducia del tecnico in quell’Europeo fu uno dei più bravi”.

