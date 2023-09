Italia, Politano ko. Spalletti tra Berardi e Orsolini: ecco la decisione del ct

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha deciso di convocare l'ala destra del Bologna Riccardo Orsolini per sostituire Matteo Politano, attaccante del Napoli che quest'oggi ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare al tricipite surale destro. Il ct martedì sera affronterà l'Ucraina con 26 calciatori a disposizione dato che anche Gianluca Mancini, ieri uscito al 59esimo minuto causa infortunio, ha lasciato il ritiro per un affaticamento agli adduttori della coscia destra.

Orsolini torna in Nazionale dopo quasi tre anni

Scelta sorprendente quella di Spalletti, innanzitutto perché Orsolini che fin qui ha all'attivo due presenze con la maglia dell'Italia non veniva convocato in azzurro da quasi tre anni. L'ultima apparizione nel novembre 2020, in amichevole contro l'Estonia, in una partita che vide gli azzurri vincere 4-0. In quell'occasione Orsolini entrato al 71esimo al posto di Bernardeschi realizzò un gol dal dischetto, a quattro minuti dal 90esimo.

Ancora meglio andò il suo esordio un anno prima. In una partita ancor più semplice che vide l'Italia imporsi 9-1 contro l'Armenia, Orsolini fece il suo debutto entrando al 46esimo al posto di Barella e realizzando un gol e due assist in un tempo.

Orsolini preferito a Berardi

Per sostituire Politano la scelta del ct è quindi ricaduta sull'ala del Bologna fresca di rinnovo del contratto. Orsolini in questo avvio di stagione ha collezionato 123 minuti in tre partite ma fin qui non ha trovato né gol né assist vincenti. Nonostante ciò, è lui il prescelto di Spalletti e non Domenico Berardi, capitano del Sassuolo che dopo aver assistito dalla tribuna alle prime due giornate di campionato a causa delle vicissitudini di calciomercato ha realizzato una doppietta nella gara vinta 3-1 contro l'Hellas Verona.