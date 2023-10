Italia, quante esclusioni eccellenti. Goal.com: "Da Romagnoli a Casale"

TUTTOmercatoWEB.com

Il commissario tecnico della Nazionale non ha lasciato a casa solo Immobile: diversi gli assenti nella lista, compresi Romagnoli e Casale. Tra l'altro, Spalletti anche in questa occasione non ha preso in considerazione il profilo di Rovella, poco impiegato da Sarri in questo avvio di stagione. A sottolineare il taglio dei due centrali della Lazio anche Goal.com: "Sono stati esclusi, ad esempio, Alessio Romagnoli e Nicolò Casale: i due centrali difensivi della Lazio non sono stati convocati da Spalletti, ma mentre per il primo, finora, è sempre sceso in campo dal primo minuto con la formazione di Maurizio Sarri, Casale si è alternato con Patric soprattutto in Champions League".