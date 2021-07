Italia, Raggi: "Valutiamo se aprire l'Olimpico per vedere la finale"

Durante la presentazione dell'Acea Run Rome The Marathon, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato della possibilità di aprire lo stadio Olimpico ai tifosi per assistere alla finale di Euro 2020: "Sono in contatto con il prefetto perché stiamo valutando se aprire lo stadio Olimpico, sempre nei limiti del 20% di pubblico, per vedere la finale di Euro 2020. Se ci saranno le condizioni, per i romani ci sarà la possibilità di assistere alla partita dell'Italia nello stadio".