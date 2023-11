Italia, Raspadori in Mixed Zone: "Giochiamo per vincere, non abbiamo paura" - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Vittori

Dopo Italia - Macedonia è passato in Zona Mista anche Giacomo Raspadori, autore del quarto gol degli azzurri. L'attaccante del Napoli ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Ecco le sue parole: "Io non mi accontento mai, volevo il secondo gol. Mi sembrava comunque di essere in fuorigioco, ma quello più bello è comunque quello che vale. È stata una vittoria molto importante. Il primo tempo è stato fatto veramente bene, poi nel secondo ci siamo un po' persi e non deve accadere. Però comunque abbiamo fatto tante cose in maniera positiva, abbiamo avuto un'ottima reazione e chiuso la partita. Sapevamo di avere più spazi dopo il secondo gol loro, potevamo fare anche qualche gol in più".

"Paura? No, assolutamente. Ci siamo preparati in questi giorni sapendo che se lavori al massimo non puoi avere paura. C'è chiaramente tensione perché sappiamo l'importanza di queste partite. L'accoglienza oggi è stata fantastica come sempre, ci hanno dato una grande mano. Avere un pubblico così è un valore in più. Per lunedì pensiamo prima a recuperare. Noi abbiamo la fortuna e il privilegio di vestire questa maglia e dobbiamo giocare per vincere".

