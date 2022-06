Italia, Sconcerti: "Zaccagni e Lazzari out? Si lascia ritiro con troppa facilità"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Marco Piccari

Dopo la sconfitta in Finalissima contro l'Argentina, la Nazionale italiana ripartirà dalla Nations League. Gli Azzurri giocheranno sabato sera contro la Germania a Bologna. Mario Sconcerti, durante il suo intervento a TMW Radio, ha parlato del momento di Mancini e della sua squadra: "Credo sia il momento più difficile per lui, ha bisogno di ricostruire ma non ha materiale. Non so perché Zaccagni e Lazzari vadano via ma si lascia il ritiro con troppa facilità. Una cosa sono gli stage, ma altre le convocazioni per le partite. Lo sforzo in questo momento è tanto, ma rimane ben poco da trovare. E' un momento davvero difficile, anche per lui, che ha i suoi due grandi amici Mihajlovic e Vialli che sono in un momento delicato della loro vita. Contro l'Argentina c'era poco da fare. Credo che questo ciclo della Nazionale sia finito dopo una stagione vittoriosa quanto fortunata. E' finito proprio il modo di giocare di Mancini. C'è questa difficoltà nel creare occasioni da gol, che va oltre le critiche a Belotti o Immobile. Una Nazionale peggiore di questa l'ho vista solo con Conte agi Europei, che però lui riuscì a tenere molto concentrata e a ottenere risultati. Qui siamo davanti al niente".