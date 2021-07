Italia-Spagna, le probabili formazioni: cambi in difesa per Mancini

Eccole le Final Four di Euro2020. Ci siamo: mancano poche ore e l'Italia sarà sotto le luci del Wembley Stadium per continuare a sognare. La Nazionale di Mancini è pronta ad affrontare la Spagna di Luis Enrique. A un giorno della sfida, il ct azzurro inizia a sciogliere qualche nodo sulle probabili formazioni. Secondo quanto riportato da Messaggero.it, la rosa dell'Italia dovrebbe essere la stessa che ha battuto il Belgio per 2-1 eccetto per la difesa. Sarà Emerson Palmieri a sostituire l'infortunato Spinazzola. Davanti a Donnarumma nella linea a quattro a destra ancora Di Lorenzo - nonostante Florenzi sia recuperato - mentre Bonucci-Chiellini come coppia centrale e il brasiliano del Chelsea a sinistra. Nel centrocampo a tre di nuovo il trio Barella-Jorginho-Verratti, con Locatelli e Pessina che resteranno in panchina. Nel tridente d'attacco è confermato Ciro Immobile nonostante la prestazione non brillante col Belgio affiancato da Insigne e Chiesa. Berardi che potrebbe entrare a gara in corso.

LE PROBABILI DI DOMANI:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Roberto Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, D. Olmo. All. Luis Enrique.

Calciomercato Lazio, Strakosha in dubbio: interesse per Gollini

Lazio, Luiz Felipe in Paideia: controlli medici per il difensore - FOTO

TORNA ALL'HOME PAGE