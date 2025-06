Italia, Spalletti: "Alcune scelte sono state sbagliate". E su Ranieri...

TUTTOmercatoWEB.com

Spalletti, ultimo atto. Questa sera, nella sfida in programma a Reggio Emilia tra Italia e Moldavia, l'ormai ex ct della Nazionale guiderà la squadra nell'ultima partita prima di lasciare il passo a quello che sarà il nuovo allenatore.

Raggiunto dai microfoni di Rai Sport ecco le sue parole: "In queste situazioni qui molto dipende da come sei fatto, dal sentimento che metti nelle cose. Per me diventa difficile prendere sonno quando ti accade una cosa del genere. Tutto mi consuma, niente mi scivola addosso. Le vittorie più delle sconfitte, sicché immaginate che nottata si passa. Però è una cosa di cui si prende atto con l'andare del tempo".

"È chiaro che uno delle riflessioni le fa, anche se non si può tornare indietro. Probabilmente delle scelte fatte sono risultate sbagliate, ma non soltanto perché ho scelto gli uomini sbagliati o volevo fare cose differenti. Sono successe delle situazioni, come per esempio dei calciatori che non ho avuto la possibilità di avere a disposizione".

"L'Italia andrà ai Mondiali? Sì, super convinto. Non ho dato le dimissioni, ma siccome ho rispetto verso le persone che mi hanno scelto e mi hanno permesso di vivere un'esperienza che mi porterò dietro tutta la vita se tu decidi di cambiare io firmo la risoluzione".

Sull'ipotesi Ranieri infine: "Non lo so, ma è un professionista che ha girato il mondo ed è equilibrato. Ha fatto vedere anche quest'anno con la Roma quelle che sono le sue qualità di poter subentrare e toccare subito i tasti giusti. Io penso che questa Federazione sappia scegliere poi la persona giusta. Gli auguro tutto il bene possibile se fosse lui e sarò lì a fare il tifo per lui. Non sono fatto come tanti altri".