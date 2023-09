Italia, Spalletti: "Centravanti? Per questo ho chiamato loro. E sul regista..."

TUTTOmercatoWEB.com

Si è tenuta questa mattina la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti in veste di nuovo ct della Nazionale. L’ex allenatore del Napoli ha voluto prima di tutto ringraziare il presidente Gravina per l’incarico, poi si è soffermato su alcuni temi: dal suo rapporto col club partenopeo al problema del centravanti, passando per il centrocampo e i criteri di scelta dei convocati. Queste le dichiarazioni: “Per quanto riguarda il Napoli dico che è stata una esperienza bellissima, è stato qualcosa di travolgente forse più di ciò che uno si possa aspettare. E' per me un ricordo bellissimo. Per quanto riguarda la clausola, niente mi farà retrocedere dal pensiero di aver preso la decisione corretta”

“Saranno due gare fondamentali, abbiamo bisogno di un po' di spessore internazionale e di esperienza. Questa maglia è un dono troppo importante che bisogna contraccambiare. Io tento di scegliere i migliori valutando in questo momento qui anche il minutaggio, siamo all'inizio della preparazione e Verratti e Jorginho - ad esempio - era impensabile portarli dentro non avendo giocato minuti. Dentro c'è da avere un comportamento ben riconoscibile per fare il calcio che vogliamo, su quello non ci sono deroghe”

“Sul regista dico che ne ho più di uno, ma va messo in un contesto. Intanto noi vogliamo giocare con la difesa a quattro e qualcuno è stato scelto tra i convocati perché gioca a quattro. Poi secondo me non c'è differenza perché chi gioca a tre sposa benissimo il calcio che vogliamo fare perché noi vogliamo sempre andare a prendere la palla”

“Di centravanti ce ne sono in Italia, ci sono giocatori in grado di vestire questa maglia. Non ho chiamato Kean e Scamacca per il minutaggio, ne ho chiamati altri tre e andrò a conoscerli. Poi è chiaro che quello fisico ha caratteristiche ben precise, ma magari Raspadori è più bravo a partecipare al gioco di squadra. Andremo a cercare cose e risposte che siano complete e ci possano dare entrambe le cose, altrimenti cercheremo di calcare la mano su chi è ben calibrato su certe caratteristiche. Ma ci sono potenzialità uguali da poter sfruttare e poi secondo me ci sono anche giocatori di altre posizioni che possono giocare lì, c'è un lavoro da fare che è una cosa normale per chi ricopre il mio ruolo e poi ho portato come me i miei collaboratori. Mi fido molto di me stesso, ma anche di loro”

