Italia, Spalletti difende Donnarumma: "Non gli perdonano di essere un prodigio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gigio Donnarrumma è stato aspramente criticato all'indomani del pareggio dell'Italia contro la Macedonia del Nord. In molti infatti hanno imputato al portiere di aver completamente sbagliato in occasione del calcio di punizione di Bardhi. A difendere l'estremo difensore ci ha pensato proprio il ct Spalletti intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Ucraina: "A Donnarumma non viene perdonato di essere un ragazzo prodigio. Tutti per emergere abbiamo fatto fatica, vedere che a qualcuno è riuscita più facilmente allora lo si aspetta al varco per colpirlo. È normale che si possano commettere degli errori, se di errori si può parlare. Sul portiere si tende a considerarlo più responsabile degli altri. Bisogna rispettare il talento che gli è stato dato. Fischi a Donnarumma? Dobbiamo saper reagire su qualsiasi campo. Personalità è quando hai molte cose da dire e stai zitto e passi da pollo, e poi ci guadagni dopo. A San Siro non ho da chiedere niente, siamo noi a doverci guadagnare il loro comportamento".