Italia, Spalletti: "Immobile capitano fino all'Europeo. Zaccagni..."

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa si è espresso sulla fascia di Capitano assegnata a Ciro Immobile. Infatti, alla vigilia di Macedonia del Nord-Italia, suo debutto sulla panchina azzurra, il ct ha dichiarato: “Fino all’Europeo sarà sua, poi vedremo se rimescolare qualcosa. Non mi piace il sistema delle presenze. Per me il capitano è chi si fa rispettare nello spogliatoio, è amico di tutti, è generoso, è apprezzato anche dai rivali”, Infine, una battuta su chi in campo prenderà il posto di Chiesa: "Zaccagni è quello di ruolo, Raspadori lo sa fare perché anche a Napoli ultimamente ha giocato lì. E poi ce ne sono anche altri...".

Pubblicato l'8/09