Italia, Spalletti: "In queste amichevoli faremo qualcosa di diverso"

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo poche ore alla discesa in campo dell'Italia di Spalletti che in serata sfiderà in una partita amichevole il Venezuela. Proprio il ct azzurro ha presentato la gara in un'intervista rilasciata al sito ufficiale della Federazione: "Ormai c'è questa apertura nell'andare a essere squadre o calciatori che sanno interpretare più moduli nella stessa partita. Prima avevamo poco tempo e ci siamo focalizzati solo su un sistema, anche quando abbiamo perso ho dichiarato di voler restare lì dentro, di non cambiare niente, perché c'era da mettere a fuoco una cosa. Ora avendo questo spazio per due amichevoli bisogna andare a fare anche qualcosa d'altro, qualche prova".

"Noi saremo attenti e presenti dentro gli allenamenti delle squadre, dentro gli incontri di campionato. Ci porteremo dietro cosa succederà in termini di comportamento in queste due amichevoli e abbiamo da vedere qualcuno di nuovo. C'è sempre possibilità di inserirsi. Anzi, essendo l'Italia e avendo il bisogno di dover creare roba sempre più forte e nuova è chiaro che si vanno a fare queste prove e poi ci si porta via il risultato di queste prove", ha concluso Spalletti.