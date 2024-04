Italia, Spalletti: "L'Europeo? Vincere sarebbe un sogno" E sui convocati...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

È andata in archivio la prima giornata del workshop organizzato dalla UEFA con le 24 nazionali finaliste del prossimo Europeo con il ct azzurro Luciano Spalletti che ha preso parte ai lavori e si è confrontando assieme agli altri suoi colleghi sul tema del numero dei convocati che saranno concessi per il torneo della prossima estate. Con una ipotesi di allargamento a 26 rispetto agli attuali 23.

"Credo sia più giusto poterne portare 26, a patto che si dia poi la possibilità di averne 15 in panchina - ha detto Spalletti nella mixed zone riservata ai media (fonte figc.it) -. Da parte della UEFA è emersa la possibilità di prendersi cura dei problemi delle squadre". Inevitabile anche uno sguardo a quello che sarà EURO 2024: "Per quello che riguarda il nostro gruppo, manca ancora un po' di tempo ma il lavoro sviluppato è già fatto, non avremo a disposizione altre finestre. In quella di marzo abbiamo lasciato a casa qualche giovane perché gli Under 21 erano impegnati nelle qualificazioni: il blocco di 15-16 delle amichevoli di marzo che sarà in rosa per l'Europeo sarà quello, ma avremo modo di valutare in quest'ultima fase della stagione chi farà vedere qualità".

Alla domanda se l'Italia si presenterà in Germania per difendere il titolo di campione in carica, l'ex tecnico del Napoli ha risposto: "Per essere competitivi e per la forza degli avversari dobbiamo fare ancora uno step ulteriore. Dentro la competizione effettiva, però, l'Italia sa sempre dare quel qualcosa in più. Avere la storia a favore è un trampolino per i calciatori, ma dobbiamo riuscire a fare meglio di quello che abbiamo fatto per essere competitivi. Anche se non siamo al top e al livello delle migliori come ad esempio Spagna, Francia, Germania e Inghilterra, vogliamo lavorare per arrivarci. Il sogno di tutti è rivivere una situazione come quella del Mondiale 2006, ma dobbiamo essere i migliori di tutti e non è semplice".