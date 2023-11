Italia, Spalletti: "Non abbiamo rubato niente! Il rigore..."

TUTTOmercatoWEB.com

“Non abbiamo rubato niente, abbiamo non meritato, ma strameritato di qualificarci all’Europeo". Sono queste le parole del ct della Nazionale, Luciano Spalletti, a margine dell’evento “L’Europa di Domani” in scena a Roma, rispondendo agli attacchi dei media stranieri, in merito al presunto rigore non concesso all’Ucraina per il contatto Cristante-Mudryk nel finale di gara.

“Non è giusto estrapolare quell’episodio per darci contro senza guardare il resto della prestazione. La partita era difficile per la pressione che aveva e quell’episodio può essere dubbio, ma non certo chiaro come invece dicono in tanti. E dispiace sentire che abbiamo rubato", ha aggiunto.

Infine, sulle sensazioni che Spalletti ha provato dopo la qualificazione a Euro24 ha svelato di avere ancora: “il calore degli italiani addosso. Abbiamo la sensazione di aver svolto il nostro compito in maniera professionale, corretta, raggiungendo una qualificazione meritata e di avere prospettive di crescita importanti". Lo riporta Sportface.it.