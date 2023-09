Italia, Spalletti non ha dubbi: "Scelgo Zaccagni per il suo estro. Il campo..."

A poche ore da Macedonia del Nord - Italia, il nuovo ct Luciano Spalletti ha dato ulteriori indicazioni su come scenderà il 4-3-3 questa sera, visto il ko di Federico Chiesa. Così ai microfoni del Tg1: "Inizierà Zaccagni perché ha qualità, estro, intesa con Immobile". Infine, sulle pessime condizioni del campo della National Arena Toshe Proeski: "L'impatto ambientale, il campo, sono tutte cose che vengono dopo quella che deve essere la nostra autostima, la nostra forza. Bisogna far vedere che noi indossiamo la maglia azzurra come se non fosse una maglia qualunque, diventa fondamentale per il risultato avere una maglia differente".