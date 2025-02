Italia, Spalletti: "Pensiamo già alla Germania. Per le convocazioni vorrei..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il ct azzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di TMW a margine dell'assemblea elettiva FIGC al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel, che ha visto trionfare Gabriele Gravina: "Sono molto felice che continuerà ad avere come presidente Gravina, persona che ritengo come molto capace. Ma a livello umano molto di più, visto che in questo periodo ho potuto constatare il livello della persona, e vedendo le votazioni, non penso di essere l'unico. Un consenso così alto serve anche alla Nazionale, diventa un punto di riferimento importante in cui tutti dobbiamo riconoscerci".

Gravina ha sottolineato che tanti giovani si stanno mettendo in mostra, lei è d'accordo?

"Non possiamo fare a meno di calciatori giovani nel pensare a una Nazionale forte. Il sogno dei giovani diventa fondamentale per noi, mi fa piacere che siano tornati in Serie A giocatori come Casadei e Ndour, sono curioso di vedere Daniel Maldini all'Atalanta. Il calciatore esperto ti dà qualcosa di più ma rischi di vedere invecchiare tutta la squadra".

Alla Germania pensa già?

"Pensiero fisso, sono partite belle e importanti. Questa qui, per il passato che ha, è una sfida che racchiude emozioni bellissime".

Dove può arrivare la sua Nazionale?

"Vorrei andare più lontano possibile ma cominciamo a ragionare in maniera corretta: noi dobbiamo partire, non pensare al punto di arrivo. Prossime convocazioni? Vorrei portare qualche calciatore in più, uno o due".