Italia, Spalletti porta Immobile in conferenza: la prima da Capitano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ciro Immobile è pronto per una nuova avventura. Il nuovo ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti avrà con sè il suo primo capitano del suo nuovo ciclo: il bomber della Lazio. Questa scelta è stata adottata in base alla regola del maggior numero di presenze in azzurro: 56 per Immobile, 54 per Donnarumma. Come appreso dalla nostra redazione, domani, in occasione della conferenza stampa di presentazione in vista della sfida tra Italia e la Macedonia del Nord per le qualificazioni a Euro 2024, Spalletti ha deciso di portare con sè Ciro Immobile, altro chiaro segnale della sua nomina di capitano. Appuntamento a domani.