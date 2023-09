Italia, Spalletti punta l'Ucraina: differenziato per un biancoceleste

Poco più di 24 ore e l'Italia di Spalletti scenderà in campo a San Siro per la gara cruciale contro l'Ucraina, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. Nel pomeriggio gli azzurri si sono allenati agli ordini del ct eccetto Mattia Zaccagni. Il calciatore della Lazio, sceso in campo anche contro la Macedonia del Nord, ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo.