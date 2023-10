Italia, Spalletti verso Wembley: "Felice di giocare questa gara e superare i limiti"

TUTTOmercatoWEB.com

Archiviata la gara contro Malta l'Italia è chiamata all'importante sfida contro l'Inghilterra in programma martedì 17 ottobre a Wembley. Il ct Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di Sky Sport: "Sono felicissimo perché vado a giocare una partita in uno stadio che è l'inizio di dove sono partito con i sogni, per poi poterci arrivare. Il calciatore forte non pensa all'ultima giornata, ma alla gara di domani contro un'avversaria forte dentro al loro stadio. Non ci sono partite comfort. Dobbiamo essere felici di poter superare i limiti, cercando di non pensare a quello che c'è tra noi e l'avversario. Vedremo se avremo la personalità forte".

"L'abbraccio della vittoria importantissima dell'ultima volta rimarrà nella storia della Nazionale italiana. Dobbiamo andare a prenderci quelle emozioni, come l'abbraccio tra Mancini e Vialli", ha concluso il commissario tecnico.