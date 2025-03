Italia, Spalletti: "Vi dico come sta Zaccagni. Rovella o Ricci? Domani giocherà..."

Il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno con la Germania. Diversi i temi su cui si è soffermato e tra questi, le condizioni di Mattia Zaccagni. Le parole: "Come sta e se può fare come Politano? Sì, può farlo anche lui, è quel calciatore lì. E' l'attaccante esterno da 4-2-3-1, da 4-3-3. Poi ora s'è migliorato entrando dentro il campo perché nel suo club Nuno Tavares spinge molto e lui entra dentro. Però poi anche se sta bene ieri ha fatto una partitina di dieci minuti, è un po' rischioso farlo partire dall'inizio. Mentre a gara in corso quando c'è bisogno di un cambio di passo sarebbe perfetto".

Poi, su Rovella e Ricci e la possibilità di fargli giocare insieme, ha aggiunto: "Di centimetri in questo scenario più se ne hanno e meglio è. Questi atleti sono sempre più muscolosi, più alti. Perché poi quando abbassi quello lì sei vulnerabile sotto certi aspetti. Di calciatori uno sbagliatelo... Però si può giocare in più modi e noi abbiamo le soluzioni per il futuro, mettere quei centimetri per queste partite. Rovella e Ricci possono giocare insieme, ma domani ne gioca uno soltanto".

