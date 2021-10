Italia - Svizzera, la Uefa apre un'indagine dopo l'accusa di offese razziali: i dettagli

La Uefa ha comunicato di aver nominato un ispettore per condurre un'indagine disciplinare sui fatti che si sarebbero verificati durante la partita di qualificazione dell'Europeo Under 21 tra Italia e Svezia, giocata il 12 ottobre 2021. Informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito, conclude la nota. Al termine della partita giocata a Monza e terminata 1-1, il giocatore della Svezia Anthony Elanga aveva denunciato di aver ricevuto insulti a sfondo razzista da alcuni azzurri, dopo il pareggio subito dall'Italia nei minuti di recupero. La Figc ha immediatamente negato "nella maniera più assoluta che un calciatore della Nazionale Under 21 abbia espresso offese a sfondo razzista nei confronti di un avversario", sottolinenado inoltre che "da quanto ci risulta", l'episodio "non è stato riscontrato dagli ufficiali di gara o dal delegato Uefa".

Spezia, Arkadiusz Reca positivo al Covid: il comunicato

Lazio - Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

TORNA ALLA HOMEPAGE