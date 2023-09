Italia, Tonali: "Grande delusione. Bisogna rimboccarsi le maniche e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Macedonia del Nord - Italia terminata 1-1, ai microfoni della Rai è intervenuto Tonali. Questo il suo commento: "Grande delusione perché non è quello che volevamo portare a casa. Questo è il calcio, bisogna rimboccarsi le maniche perché abbiamo una partita importante nei prossimi giorni. Dobbiamo ritornare l'Italia che siamo e lavorare. Le occasioni le abbiamo avute per tutta la aprtita, gli ultimi 15 minuti abbiamo avuto questa loro reazione e non siamo riusciti a costruire le occasioni. E' bastato poco per pagarla".