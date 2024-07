Italia, Trevisani duro: "Siamo ridicoli da tempo. In futuro in azzurro solo chi lo merita"

WEBTV LAZIO, LOTITO MINIMIZZA TUDOR: "SI DICE CHE ABBIA FATTO BENE, MA IN REALTÀ..." Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | AUMENTA LA CONCORRENZA PER BIJOL: LA SITUAZIONE Jaka Bijol è stato uno dei tanti nomi accostati alla Lazio. Il centrale infatti potrebbe lasciare l'Udinese in questa sessione di mercato e su di lui sarebbe spuntato l'interesse di diverse squadre italiane ed europee. Oltre ai biancocelesti, il suo... Jaka Bijol è stato uno dei tanti nomi accostati alla Lazio. Il centrale infatti potrebbe lasciare l'Udinese in questa sessione di mercato e su di lui sarebbe spuntato l'interesse di diverse squadre italiane ed europee. Oltre ai biancocelesti, il suo...