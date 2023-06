Italia U21, Impallomeni attacca Gravina: “È assurdo. Mi aspetto che…”

TUTTOmercatoWEB.com

La gestione e gli episodi arbitrali accaduti nella sfida Francia-Italia, valida per il primo turno della fase a gironi dell’Europeo U21, hanno scatenato non poche polemiche. All’indomani del match, ai microfoni di TMW, si è espresso Stefano Impallomeni che ha commentato la vicenda contestando anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Queste le parole: “La Federazione poteva fare qualcosa? Il formalismo a volte è più importante della sostanza. Mi attendo una dichiarazione di Gravina, come me la sarei attesa dopo la finale della Roma di Europa League. Assurdo che non ci sia il VAR in un torneo importante come questo, ora ci hanno messo la pezza che è peggio del buco. Gravina però dovrebbe parlare e mi sorprende molto che ancora non lo abbia fatto. Quello visto ieri è proprio uno scandalo. L'errore umano ci sta ma l'Italia è stata penalizzata e si deve esprimere. Perché non lo fa? Questo sorprende molto. Non è solo il gol non dato, ma anche un mani in area e un fallo che porta al 2-1 non visto. È stato un arbitraggio scandaloso e Gravina dovrebbe intervenire e dire qualcosa"

