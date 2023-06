Italia U21, Nicolato: "Ecco cosa mi aspetto dall'arbitro. Noi meritiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All’indomani della brutta sconfitta dell’Italia inflitta dalla Francia, all’esordio dell’Europeo U21, il ct Nicolato è tornato a parlare degli episodi arbitrali che hanno condizionato la gara. Queste le considerazioni: “Non mi aspetto le sue scuse, non credo che ce le debba nemmeno, sarà il primo a essere dispiaciuto del suo errore. Credo che un arbitro che fa della sua passione il suo lavoro, se rivede la partita, sia il primo a non essere soddisfatto di sé stesso. Mi dispiace tornarci sopra ma non è solo una questione di Var. Ci sono stati alcuni episodi che col Var c’entrano poco e che tutto lo stadio ha visto senza il Var. Mi riferisco in particolare al fatto su Okoli che è successo davanti a me e c’erano sia il quarto uomo che il guardalinee. L’impressione che ho avuto io è che togliendo il Var a degli arbitri che erano abituati ad usarlo adesso anche gli arbitri stessi non prendono le decisioni in tempi brevi, e non sono più abituati a dare attenzione a certe cose perché spesso erano risolte dal Var”.

“Dalla gara di ieri contro la Francia ho avuto buone risposte. Abbiamo affrontato una squadra di grande livello, a mio avviso ci siamo confermati formazione che merita di stare in questa competizione, e cercheremo di fare il massimo. Le cose ora non si sono messe bene e non sono facili, però dobbiamo avere l’ambizione di andare avanti perché ce lo meritiamo e ce lo dovremo meritare da qui a fine Europeo”

