Italia - Ucraina, dove e quando gli azzurri scenderanno in campo

A settembre la Nazionale riprenderà il cammino verso la qualificazione al prossimo europeo in Germania. Gli azzurri di Roberto Mancini dovranno affrontare, dopo la Macedonia in trasferta, l’Ucraina e lo faranno in casa sotto gli occhi dei propri tifosi. Il match, come riporta l’Ansa, è in programma il 12 settembre alle 20:45 e si disputerà a San Siro. Un anno esatto dopo la sfida di Nations League contro l’Inghilterra.

