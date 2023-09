Italia-Ucraina, dove vedere il match in tv e Streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia è pronta a scendere nuovamente in campo per l'ultimo appuntamento prima della ripresa del campionato. Gli azzurri di Spalletti, dopo il pareggio ottenuto contro la Macedonia del Nord, domani affronteranno alle 20:45 l'Ucraina a San Siro. Sfida importantissima, valida per la qualificazione all'Europeo del 2024. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Rai Uno, ma potrà essere seguita anche su Rai Play in diretta streaming su app o sito accessibile da pc, smartphone e tablet.

