Italia-Ucraina, le probabili formazioni: quanti dubbi per Spalletti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il deludente pareggio sul campo della Macedonia del Nord, l'Italia torna in campo a San Siro contro l'Ucraina sempre per il girone di qualificazione a Euro 2024. Luciano Spalletti, alla seconda sulla panchina azzurra, ha solo un imperativo: vincere. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono tanti i dubbi per il nuovo commissario tecnico. Tra i pali confermato Donnarumma nonostante l'errore di qualche giorno fa. La linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni e Dimarco. A centrocampo Barella e Locatelli sicuri del posto. L'altra mezzala sarà uno tra Frattesi e Pessina con l'interista leggermente avanti. Tanti ballottaggi anche in avanti. Partono favoriti Zaniolo, Immobile e Raspadori, ma occhio alle possibili sorprese Orsolini e Retegui.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. CT: Spalletti.

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. CT: Rebrov.

ARBITRO: Alejandro Hernandez (Spagna).